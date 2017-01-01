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Sungurlu'da yıldızlar futbol müsabakaları

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:18
Sungurlu'da yıldızlar futbol müsabakaları
Sungurlu'da yıldızlar futbol müsabakaları

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2016-2017 Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında 2. küme yıldızlar futbol müsabakaları sona erdi.
Özgür Halı Sahada oynanan müsabakalar sonunda Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran Ortaokulu birinci olurken, Fatih Ortaokulu ikinci, İsmetpaşa Ortaokulu üçüncü ve Hürriyet Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren okulların ve sporcuların kupa ve madalyalarını Sungurlu Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Halil Yurt ve okul müdürleri tarafından verildi.
Müsabakalar sonunda Sungurlu Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Halil Yurt hakem ve sporcuları tebrik etti.
(SŞ-BÖ)

11.05.2017 14:27:19 TSI
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