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KBÜ Eskipazar MYO 6 programdan 500'e yakın öğrenci mezun verdi



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2016-2017 Akademik Yılı'nın ilk mezuniyet töreni Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşti. Eskipazar Meslek Yüksekokulu 6. yılında 6 programdan 500'e yakın mezun verdi.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Eskipazar Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkan Vekili İdris Örenbaş, Eskipazar MYO Müdürü Doç. Dr. İdris Kabalcı, İlçe Jandarma Komutanı Üstğm. Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sezai Keklicek ve İlçe Nüfus Müdürü Çetin Uluçay ile akademik ve idari personelin yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, bu yıl itibariyle mezuniyet töreninde değişiklik yapıldığını belirterek "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Her bir meslek yüksekokulumuzun törenlerini ilçelerinde coşkuyla yaşayalım istedik. Bu vesileyle aranızda bulunuyoruz. Eskipazar Meslek Yüksekokulu ilk kurulan meslek yüksekokullarından biri olmasıyla ve öğrenci sayısıyla gurur verici bir tablo oluşturuyor" dedi.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İdris Kabalcı ise MYO'nun altıncı yılında bin 600 öğrenciye ulaştığını belirterek mezun öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Eskipazar Meslek Yüksekokulu'nu birincilikle bitiren Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencisi Mahmut Özdemir'e başarı belgesini ve hediyesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat takdim etti. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, mezun olmanın sevinciyle keplerini havaya fırlattı.

Törende ayrıca Karabük Üniversitesi Balkan, Ege Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteri gerçekleştirildi.

(AÇ-YE-Y)



11.05.2017 14:29:14 TSI

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