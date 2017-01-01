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GAÜN'de resim ve fotoğraf yarışması ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

GAÜN 22. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. GAÜN şenlik alanında düzenlenen ödül töreninde, resim yarışmasında Veysel Kayhan birinci olurken, Ayrahat Hudaynazarova ikinci, Ümit Alptekin ise üçüncü oldu. Ödülleri Rektör Danışmanı ve Bahar Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. M. Emin Sönmez tarafından verildi.

Fotoğraf yarışmasında ise Elif Akay birinci, Furkan Safa Belen ikinci oldu. Ödülleri GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu tarafından takdim edildi.

(SD-Y)



11.05.2017 14:30:19 TSI

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