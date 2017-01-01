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Satranç Turnuvasının Gaziantepli şampiyonları



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Şahinbey Akyol Ortaokulu Yıldızlar Kız Satranç Takımı, Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvası'nda birçok özel okulu geride bırakarak, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Akyol Ortaokulu Müdürü Erdoğan Türk, Nevşehir'deki Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği'ne damga vuran öğrencileri Nursena Özkınacı, Zehra Mizmizlioğlu, Nisa Nur Nacaroğlu ve Asiye Gül Aydın'ı tebrik etti.

Türk, şampiyon öğrencilerinin çabalarının bu önemli kupayla taçlanmasının gurur verici olduğunu belirterek, çok sayıda özel okulun da katıldığı turnuvada şampiyonluğu bir devlet okulunun kazanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

(SD-Y)



11.05.2017 14:34:02 TSI

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