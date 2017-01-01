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Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı yaza hazır



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı peyzaj çalışmaları kapsamında mevsime özel dikilen 93 bin çiçek ile yaza hazır hale getirildi.

Selçuklu'da 122 bin 500 metrekare alanı ile Konya'nın en büyük parklarından olan ve geçtiğimiz aylarda ismi Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı olarak değiştirilen şehir parkı yaza hazırlanıyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesiyle birlikte parka peyzaj çalışmaları kapsamında mevsime özel çiçek dikimi yaparak 3 bin metrekare şev bölgesinde kadife, vapur dumanı ve mine çeşitlerinde olmak üzere yaklaşık 3 tür ve 7 renkte 93 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Çiçeklerin kısa sürede büyümesi ile park Kelebekler Vadisi Parkından sonra adeta ikinci bir çiçek bahçesine dönüşecek. Eğimli alanlardan oluşan alanları ve kayaların gece görüntüsünün ayrı bir güzellik kattığı parkta Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı'nın yaz aylarında şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği şehir parklarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ekiplerimiz yoğun bir tempo ile parkın daha estetik ve güzel görünüme kavuşması için çalışıyor. Park içine dikimi gerçekleştirilen 93 bin adet mevsimlik çiçek ile daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Havaların ısınması ve Ramazan ayı ile birlikte özellikle akşam ve hafta sonralarında yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşanacağı Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkımız nezih ortamı, sunduğu görsel şölen ile hemşehrilerimize ev sahipliği yapacak" dedi.

(İHA-FM-Y)



11.05.2017 14:34:11 TSI

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