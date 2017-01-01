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Çocuklar okul öncesi etkinliğinde coştu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin "Topluma hizmet dersi kapsamında" hazırladıkları oyun ve müzik etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

DÜ Kalp Hastanesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, Çocuk Hematoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Söker, Hastaneler Başmüdürü Yaşar Aslan, Başhemşire Rahime Atlı, DÜ Hastanelerinde yatarak tedavi gören hasta çocuklar, anneleri ve okul öncesi çocuklar katıldı. Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, "Çocuk Hastanesi, Kalp Hastanesi ve Onkoloji Hastanemizde yatarak tedavi gören çocuklarımız bu etkinlikte hoşça vakit geçirdiler. Amacımız birkaç saatliğine de olsa çocuklarımızı hastane ortamından uzak tutmak, moral vermek ve aynı zamanda eğlendirirken eğitmektir. Bu güzel etkinliği düzenleyen Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerine, hocalarına, etkinliğe katılan çocuklarımız ve ailelerine çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

(İHA-MP-Y)



11.05.2017 14:34:23 TSI

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