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Beyşehir'de yılın şoförü ödüllendirildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:28
Beyşehir'de yılın şoförü ödüllendirildi
Beyşehir'de yılın şoförü ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yılın şoförü olarak seçilen Ekrem Salih Erdoğmuş, düzenlenen törende ödüllendirildi.
Beyşehir'de Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Derneği tarafından yılın şoförü olarak seçilen isme ödülünün verilmesi için Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taşdemir ve emniyet mensupları da katıldığı törende konuşan Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, trafik sorunlarına dikkat çekmek, vatandaşların trafik kurallarına uymasını sağlamak anlamında her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle haftanın kutlandığına vurgu yaparak, "Bu gerçekten önemli bir hafta. Bu haftada hepimizin, öğretmenlerimizin, velilerin çocuklarımızı, gençlerimizi trafik kurallarına karşı uyarmamız, belli eğitimlerden geçirmemiz gerekiyor" dedi. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman ülkede ne gibi sıkıntılar yaşandığı, ne canların gittiği, ne insanların sakat kaldığını belirten Şahiner, "Beyşehir'de de trafik kurallarına riayet eden bir arkadaşımızı temsilen seçerek onu bir plaketle ödüllendirmek istedik. Arkadaşımızı layık gördüler. Biz de arkadaşımızın şahsında tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Kaymakam Şahiner, yılın sürücüsü seçilen Ekrem Salih Erdoğmuş'a plaketini verdi. Beyşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Faruk Aydın da, yılın sürücüsüne hediye verdi.
(ARÖ-FM-Y)

11.05.2017 14:37:09 TSI
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