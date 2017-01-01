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Kütahya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 12'ye çıktı



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın 2016 yılı itibariyle yaşlı nüfus oranının yüzde 12'ye çıktığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kütahya'nın en yaşlı nüfus sıralamasında Türkiye 21. olduğu belirtilerek," 2016 yılı itibariyle Kütahya nüfusu 573 bin 642'dır. Toplam yaşlı nüfus 68 bin 908'dir. Bunun 30 bin 617'si erkek, 38 bin 291'i kadınlardan oluşmaktadır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,8'i erkek, yüzde 13,2'si kadındır. Kütahya'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı 2015 yılında yüzde 11,9 iken 2016 yılında yüzde 12,0 çıkmış olup, bu oran ile Kütahya ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 21. il konumundadır" denildi. (EFE)



11.05.2017 14:37:16 TSI

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