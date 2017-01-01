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Kadınların resimleri hayran bıraktırdı

- Sergi, büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) -Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Hanımlar Lokali kursiyerlerinin Renkli Umutlar Atölyesinde hazırladığı karma yağlı boya resim sergisi yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Hanımlar Lokali kursiyerlerinin Renkli Umutlar Atölyesi'nde hazırladığı karma yağlı boya resim sergisi Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda açıldı. Açılışı yapılan sergiye ilgi büyük oldu. Açılışa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları M. Hayri Özkeçeci, Lebriz Keçeci Güzelbey, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kursa sıfırdan başlayan kursiyerler, 7 ay gibi kısa bir sürede aldıkları eğitimler sonucu çok başarılı çalışmalar üreterek sanatseverlerin beğenisine sundu. Hanımlar Lokali'nde eğitim gören 32 kursiyerin hazırladığı birbirinden güzel 162 eser, büyük beğeniyle incelendi. Sergiyi gezenler, eserleri çok beğendiklerini ifade etti.



Bu durum bizi çok mutlu etti

Açılan sergiye ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Resim Eğitmeni Ferah Güneş, "Şehitkamil Belediyesine bağlı Hanımlar Lokalinde 32 kursiyerimle 7 ay boyunca yaptığımız eserlerimizi sergiliyoruz. Birçok kursiyerimizin yıllarca içinde tuttuğu resim yapma arzusu açtığımız kursta hayat buldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Bu imkanları sağlayan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sergimizde şu anda 162 eser bulunmaktadır. Sergimiz, genellikle yağlı boya resim tekniğiyle yapılan resimlerden oluşuyor. Bunun yanı sıra rölyef, soyut-somut gibi çalışmalar da var" diye konuştu.



"Kadın odağından dünyaya açılan pencereler"

Sergiyi gezen Gazeteci-Yazar Sabiha Doğan, "Sergideki resimler, açıkçası beklentimin çok üzerinde olmuş. Bu sergide, kadın odağından dünyaya açılan pencereler görüyorum. Bu durum beni gerçekten çok etkiledi. Yeteneği olduğunu hisseden ve bunu sebatla çalışacak her kadınımızı bu tür etkinliklere davet ediyorum. Şehitkamil Belediyemizi de kutluyorum" şeklinde konuştu.



Aile sıcaklığı yaşatıldı

Emekli öğretmen olan kursiyer Serap Akalın, "Daha önceden resme karşı ilgim vardı. Emekli olduktan sonra resim yapmayı düşünüyordum. Burada arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Çok keyif alarak resim yaptık. Hanımlar Lokalinde bizlere bir aile sıcaklığı yaşatıldı. Kursta hem sosyalleşme imkanı buluyorduk hem de son derece güzel eserler ortaya çıkardık. Bunun da tabi ki sevincini yaşıyoruz. Bir insanda gerçekten yetenek varsa ortaya çıkarmak için en iyi ortamlardan biri olarak Şehitkamil Belediyemizin açtığı kurslardır" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunulan yağlı boya resim sergisi, 14 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

(SD-Y)



11.05.2017 14:45:26 TSI

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