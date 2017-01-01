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Öğrenciler buluşlarını sergiledi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bilim Fuarı katılımcılardan tam not aldı.

TÜBİTAK tarafından öğrencileri bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacı ile desteklenen bilim fuarları kapsamında Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri birbirinden ilginç buluşlara imza attı. Açılış öncesi konuşma yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, "Böylesi güzel etkinlikler değerli öğrencilerimizin gelişimi adına büyük önem taşıyor" dedi.



"Güçlü bir Türkiye'nin işaretleri"

Açılış kurdelesini kesen ve öğrenciler tarafından yapılan başarılı projeleri tek tek inceleyerek bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Bilim Fuarı'nda yaptıkları bir birinden güzel projelerle göğsümüzü kabarttı. Bilim ve ilim ile yoğrulan vatanına fayda sağlamayı ve güçlü bir geleceği işaret eden çalışmada emeği geçen başta yavrularımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Şahsım ve İlkadım Belediyemiz adına yavrularımızı bilim, spor ve sanat gibi değerlerle donatmak adına tüm gücümüz ile desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bu fuarda ortaokul çağındaki yavrularımıza yeterli destek ve imkanı sağladığımızda neleri başaracaklarını görmüş olduk. Güçlü bir Türkiye sloganıyla yaptığımız her çalışma ve hizmetin temelinde iyi bir eğitim olduğunu biliyoruz ve çocuklarımızın bu başarılarıyla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Okul bahçesinde yapılan Bilim Fuarı açılış törenine ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hıdır Okçu, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu Müdürü Necdet Bal, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

(SAM-SLH-Y)



11.05.2017 14:51:28 TSI

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