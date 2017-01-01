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Şehit Kaymakam ve Korucu'nun adları Derik'te yaşatılacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mardin'in Derik ilçesindeki hazırladığı iki parkı hizmete açtı.

Mardin'e bağlı Derik ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve Şehit Korucu Nuri Dinç Parklarının açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak yaptı. Kent protokolünün ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği park açılışının ardından çocuklar ve aileler iki parkı hınca hınç doldurdu. Açılış törenlerine katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ve şehit Kaymakam Safitürk ile şehit güvenlik korucusu Nuri Dinç'in fotoğraflarını taşıdı. Törende konuşan Vali Yaman, park yapımı konusunda emek sarfeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Zekeriya Özak'a plaket verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, kardeş belediye oldukları belirterek, Derik Belediyesi adına kutsal bir işi tamamlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas da, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün izinde ilçede çalışmaları devam ettirdiklerini belirterek, ilçede devlet ve vatandaşların birlik içerisinde ve güvenle yaşadıklarını kaydetti.

Bin 700 metrekare alana yapılan Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Parkı'nda 770 metre kare baskı beton kullanılarak yürüyüş yolu yapıldı. Çocuk oyun grubunun bulunduğu parkta parkta 250 adet ağaç dikimi yapılırken muhtelif noktalara bank yerleştirildi. 2 bin 600 metrekarede yapımı gerçekleştirilen Şehit Nuri Dinç Parkı'nda ise bin 700 metrekare baskı beton kullanılarak yürüyüş yolları oluşturuldu. 113 adet ağaç dikilen parkta 2 adet sekizgen kamelya kuruldu. Ayrıca çocuk oyun grubu bulunan parkın elektrik sistemi ile sulama sistemi yapıldı.

(İG-GY-Y)



11.05.2017 14:52:26 TSI

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