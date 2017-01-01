ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit Kaymakam ve Korucu'nun adları Derik'te yaşatılacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:43
Şehit Kaymakam ve Korucu'nun adları Derik'te yaşatılacak
Şehit Kaymakam ve Korucu'nun adları Derik'te yaşatılacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mardin'in Derik ilçesindeki hazırladığı iki parkı hizmete açtı.
Mardin'e bağlı Derik ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve Şehit Korucu Nuri Dinç Parklarının açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak yaptı. Kent protokolünün ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği park açılışının ardından çocuklar ve aileler iki parkı hınca hınç doldurdu. Açılış törenlerine katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ve şehit Kaymakam Safitürk ile şehit güvenlik korucusu Nuri Dinç'in fotoğraflarını taşıdı. Törende konuşan Vali Yaman, park yapımı konusunda emek sarfeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Zekeriya Özak'a plaket verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, kardeş belediye oldukları belirterek, Derik Belediyesi adına kutsal bir işi tamamlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas da, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün izinde ilçede çalışmaları devam ettirdiklerini belirterek, ilçede devlet ve vatandaşların birlik içerisinde ve güvenle yaşadıklarını kaydetti.
Bin 700 metrekare alana yapılan Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Parkı'nda 770 metre kare baskı beton kullanılarak yürüyüş yolu yapıldı. Çocuk oyun grubunun bulunduğu parkta parkta 250 adet ağaç dikimi yapılırken muhtelif noktalara bank yerleştirildi. 2 bin 600 metrekarede yapımı gerçekleştirilen Şehit Nuri Dinç Parkı'nda ise bin 700 metrekare baskı beton kullanılarak yürüyüş yolları oluşturuldu. 113 adet ağaç dikilen parkta 2 adet sekizgen kamelya kuruldu. Ayrıca çocuk oyun grubu bulunan parkın elektrik sistemi ile sulama sistemi yapıldı.
(İG-GY-Y)

11.05.2017 14:52:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Körfezli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
YEREL

KÖRFEZLİ ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR
Karikatür yarışmasının ödül töreni Kocaeli Kitap Fuarı'nda
YEREL

KARİKATÜR YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA
İzmit'te böbrek sağlığı semineri
YEREL

İZMİT'TE BÖBREK SAĞLIĞI SEMİNERİ
Başkan Baran, öğrencilere verdiği sözü tuttu
YEREL

BAŞKAN BARAN, ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Kitap Okuma projesinin ödüllerini Kitap Fuarında yapılacak
YEREL

KİTAP OKUMA PROJESİNİN ÖDÜLLERİNİ KİTAP FUARINDA YAPILACAK
Başkan Karaosmanoğlu, kent genelindeki okulları ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, KENT GENELİNDEKİ OKULLARI ZİYARET ETTİ
İzmit Belediyesi iki arsayı satacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ İKİ ARSAYI SATACAK
İZMEK'te yıl sonu sergileri başladı
YEREL

İZMEK'TE YIL SONU SERGİLERİ BAŞLADI
Kocaeli'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE OTOMOBİL ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI

Kocaeli &quot;Mavi Bayrakları'' dörtledi
YEREL

KOCAELİ "MAVİ BAYRAKLARI'' DÖRTLEDİ
Spor şenliğinin ilk şampiyonu basın yayın
YEREL

SPOR ŞENLİĞİNİN İLK ŞAMPİYONU BASIN YAYIN
Kartepe Kadınlar Kulübüne astım semineri
YEREL

KARTEPE KADINLAR KULÜBÜNE ASTIM SEMİNERİ
KO-MEK resim yarışmasının finali yapıldı
YEREL

KO-MEK RESİM YARIŞMASININ FİNALİ YAPILDI
Arslanbey'de amfi tiyatro alanı için çalışma başlatıldı
YEREL

ARSLANBEY'DE AMFİ TİYATRO ALANI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Minik zabıtalardan dilenci uyarısı
YEREL

MİNİK ZABITALARDAN DİLENCİ UYARISI
Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Roman vatandaşlar umre yolunda
YEREL

ROMAN VATANDAŞLAR UMRE YOLUNDA
Berat Kandili
YEREL

BERAT KANDİLİ
Kocaeli'de &quot;Haydi Bisikletle Okula&quot; projesi
YEREL

KOCAELİ'DE "HAYDİ BİSİKLETLE OKULA" PROJESİ
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu sezon finalini gerçekleştirecek
YEREL

AMRA KAFKAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU SEZON FİNALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
İzmit Belediyesi 4 bin paket kandil simidi dağıttı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 4 BİN PAKET KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI'NA DOĞRU
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...