YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik Merkezinden Berat Kandili kutlama programı

Gençlik Merkezinden Berat Kandili kutlama programı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Merkezinde Berat Kandili kutlandı.

Berat Kandili münasebetiyle Erzincan Gençlik Merkezinde kutlama programı düzenlendi. Programa Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Özdemir ile birlikte gençler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler okunup bol bol dualar edildi. Gençlerin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutlayan Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Özdemir, "Beraat Gecesi bilerek yada bilmeden işlediğimiz hata ve günahlardan tövbe edip, kalplerde bıraktığı kirlerden arınma, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Rabbimiz, günah yüklerinden arınmış hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, kullar olarak Ramazan ayına ulaşmamızı nasip eylesin." dedi.

Kutlama programı edilen dualar ve ikramların ardından sona erdi.

(FG-AA-Y)



11.05.2017 14:55:07 TSI

NNNN

