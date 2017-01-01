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GAÜN Bahar Şenliklerinde Spor Ödülleri Sahibini Buldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 22. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında futbol, basketbol ve voleybol müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri şenlik alanında düzenlenen törenle verildi.

Futbol bayan kategorisinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Takımı şampiyon olurken Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Takımı ikinci olarak ödülünü Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün elinden aldı. Futbol erkek kategorisinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Takımı şampiyon olurken, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımı ikinci, Turizm Meslek Yüksekokulu Takımı ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar tarafından verildi. Basketbol erkek kategorisinde Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu şampiyon oldu. Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan takım ikinci olurken, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımı üçüncü oldu. Dereceye girenler, ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy'un elinden aldı. Basketbol bayan kategorisinde şampiyon olan Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Takımına ve ikinci olan İletişim Fakültesi Takımına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir tarafından ödülleri verildi. Voleybol erkek kategorisinde Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Takımı şampiyon olurken, Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan takım ikinci, İslahiye Meslek Yüksekokulu Takımı ise üçüncü olmaya hak kazandı. Ödülleri GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından verildi.

Voleybol bayan kategorisinde Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan takım şampiyon oldu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Takımı ikinci, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Takımı üçüncü oldu. öğrenciler, ödüllerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer'den aldı.

(SD-Y)



11.05.2017 14:56:35 TSI

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