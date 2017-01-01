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AKUT gönüllüsü Murat Bakan'ın adını yaşatacaklar



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi Liderlik Atölyesi öğrencileri, bir süre önce vefat eden ve AKUT gönüllüsü olan Murat Bakan adına kitaplık oluşturmak için kampanya başlattı. Kitaplık oluşturmak için sosyal medyada örgütlenen ve hazırladıkları videolarla binlerce kişiye ulaşan Liderlik Atölyesi öğrencilerine Türkiye'nin bir çok yerinden de destek yağdı.

Salihli Bilim ve Sanat Merkezi Liderlik Atölyesi öğrencileri tarafından başlatılan kampanyaya Manisa AKUT ekibi de destek verdi. Salihli'ye gelen Manisa AKUT ekibi ile birlikte kitaplığın sembolik açılışı yapıldı. Açılışta, projenin mimarı olan Yalın Erdur ve Helin Ada Salman, Murat Bakan'ı anlatan konuşmalar yaptı.



Manisa'da ortak etkinlik düzenlendi

Salihli'deki programın ardından Manisa AKUT ekibi ve Liderlik Atölyesi öğrencileri Manisa'ya hareket etti. Manisa Macera Parkında keyifli ve eğlenceli vakit geçiren öğrenciler daha sonra kamp alanları olan Manisa Sülüklü Göl'e hareket etti. Buradaki etkinlikte çadır kurulumu, ip teknikleri, telsizcilik eğitimi, doğada yön bulma, trekking eğitimlerini tamamlayan Liderlik Atölyesi öğrencileri AKUT gönüllüsü abi ve ablalarıyla sohbet edip onlara gönüllük ve AKUT ile ilgili ilgili sorular sordu. Liderlik Atölyesi öğretmeni Murat Ülkü, öğrencilerin, hayatlarının en güzel gününü geçirdiğini ve doğaya, AKUT'a, gönüllüğe dair ciddi kazanımlar elde ettiklerini ifade ederek Manisa AKUT'a, Düş Bahçesi Çocuklarına, Vos 26, Kitap Kokusu ve Ticaret ve Sanayi Odası A Takımı ile bireysel katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

(BA-SC)



11.05.2017 14:56:44 TSI

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