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Okul sporları futbol yarı final müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları 2016-2017 dönemi küçük erkekler futbol yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı.

Okul sporları faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, Erzincan bir yarın final organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları küçük erkekler futbol yarı final müsabakaları 8 ilden takımların katılımıyla Erzincan'da başladı. Sentetik yüzeyli futbol sahasında başlayan müsabakalar 4 gün sürecek. 8 takımın katıldığı müsabakalar 2 gurupta devam ediyor. Takımlar rakiplerini yenerek finale çıkabilmek için tüm hünerlerini yeşil sahada ortaya koyuyor.

Erzincan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen karşılaşmalara Van, Bitlis, Şanlıurfa, Gümüşhane, Hatay, Şırnak, Samsun ve Sivas illerinden gelen Okulların takımları Türkiye final müsabakalarına gitmeye hak kazanmak için mücadele ediyor.

(FG-AA-Y)



11.05.2017 14:57:01 TSI

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