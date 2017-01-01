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Engelliler için 300 kilogram mavi kapak topladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:49
Engelliler için 300 kilogram mavi kapak topladı
Engelliler için 300 kilogram mavi kapak topladı

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde duyarlı bir vatandaş engellilere yardım etmek için bir yılda 300 kilgram mavi kapak topladı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Haşim Acar isimli vatandaş, bir yılda engellilere yardım amaçlı 300 kilogram mavi kapak topladı. Sarıgöl'de engellilere tekerlekli sandalye için bir katkıda bulunmak istediğini anlatan Haşim Acar, "Sarıgöl'de elimde bir kaç mavi kapakla pazarda dolaşırken, karşılaştığım bir kadın 'Engelliler için mi topluyorsunuz?' diye sordu. Bu sorunun karşılığında ben de 'Evet' dedim. O gün bu gündür, kendim, komşularım çocuklarım ve öğrenciler topladıkları mavi kapakları bana getirmeye başladılar. Evimin bahçesinde çuvallarda 300 kilogram mavi kapak topladım." dedi.
Topladığı mavi kapakları Alaşehir Engelliler Derneği adına Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim eden Acar, "Topladığım mavi kapaklar sayesinde alınacak tekerlekli sandalye bir engelimizi sevindirecek. Bu uğraşım beni mutlu edecek." dedi.
(VS-SC)

11.05.2017 14:57:05 TSI
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