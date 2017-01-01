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Yahşihan'da yeşil alan sayısı artıyor

- Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur:

- "Yahşihan'a 12 park kazandırdık"



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Yahşihan Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla park çalışmalarındaki ivmesini artırdı.

Göreve geldikleri 2009 yılından bugüne Yahşihan'a 12 park kazandırdıklarını, toplamında ise 20 parkta düzenlemeler yaptıklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "Biz görevi teslim almadan önce 5 bin metrekare civarında bir yeşil alanımız vardı, şu anda 120 bin metrekare yeşil alanımız var. Yahşihan sürekli gelişen de bir bölge olduğu için eksiklikte bitmiyor. Tamamını bitirdik, park ihtiyacımız kalmadı demiyoruz. Etrafımızı da görüyorsunuz, adı üzerinde yeniden kurulan yeniden dizayn edilen bir şehir Yenişehir Mahallesi. Her gün bir arsa üzerinde yeniden bir yapılanma var. Dolayısıyla bu yapılanmaların olduğu yerlerde yeşil alanlar ihtiyacı oluyor, spor alanları ihtiyaçları oluyor. Şu anda 120 bin metrekare yeşil alanımız var. Nasip olursa 2019 dönemine kadar da amacımız 150 bin metrekare yeşil alanı tamamlamak" dedi.



"Kırıkkale'nin en büyük ilçesi haline geldik"

Şu anda ilçe nüfusunun 22 bin 400 olduğuna değinen Başkan Sungur, "Kırıkkale'nin de en büyük ilçesi haline geldik ama bizim canlı nüfusumuz 70 bin. Üniversite öğrencilerinin bulunduğu da bir bölge dolayısıyla biz Kırıkkale ilçe merkezi ve diğer ilçe merkezlerinde oturan insanlarında teveccüh ettiği bir bölge haline geldik yani bu işi bitirdik, bu park bizim son parkımız deme şansımız yok. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz, en uygun bölgelerde parklar yapmaya çalışıyoruz. Yalnız Türkiye'de yapılan bir yanlışlık var, bilmiyorum belki de Kırıkkale'de yapılan bir yanlışlıktır bu, imar çalışmalarında park alanları çok küçük tutuluyor. 500 metrekarelik bir alanda yapmış olduğunuz parkı sergileme şansınız yok. Görüyorsunuz burası 2 buçuk dönüm üzerine kurulu olan bir park, yani diktiğiniz ağacı da gösterebiliyorsunuz, ektiğiniz çimi de gösterebiliyorsunuz. Şehirleşme içerisinde bu alanlar daha iyi hesaplanarak yapılmalı, vatandaşlarımız için kullanışlı olmalı. Bunun haricinde ilçe merkezinde yol çalışmalarımız var" diye konuştu.

(MT-SLH-Y)



11.05.2017 14:57:18 TSI

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