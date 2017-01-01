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Kayıp olarak aranan engelli adamın cesedi bulundu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:53
Kayıp olarak aranan engelli adamın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan engelli adamın cesedi bulundu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Arslan
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayıp ilanı verilen 53 yaşındaki zihinsel engelli Halil Çiftçi'nin, yol kenarında cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Çiftçi, önceki gün Cumhuriyet Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Polis ve jandarma ekipleri, ailenin ihbarı üzerine Çiftçi'nin gidebileceği bölgelerde arama çalışmaları yaptı. Aramalar sonucu Çiftçi'nin cesedi, Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitalan Köyüne yakın, Murat Nehri ile anayol arasında bulundu.
Çiftçi'nin cesedinde darp izi olmadığı belirtilirken, cenazesi Taşlıçay ilçesine bağlı Çökelge köyünde defnedildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(HA-AA-Y)

11.05.2017 15:01:38 TSI
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