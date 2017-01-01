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TYP çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:53
TYP çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi
TYP çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi'nde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilen personellere 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi.
Muş Belediyesi tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) ile istihdam edilen personellere daha önce verilen mesleki eğitimin ardından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında da eğitim verildi. İkincisi yapılan eğitim programı Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze nezaretinde gerçekleştirildi. Belediyenin meclis salonunda düzenlenen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Asya ile İşyeri Hekimi Dr. Mehmet Mahsum Öztek tarafından verilen eğitimde, çalışanlara temel iş güvenliği, iş kazalarının nedenleri ve korunma yolları hakkında bilgiler aktarıldı.
Yaklaşık 70 personele belirli aralıklarla verilecek eğitimlerde; iş kazaları, çalışırken ruh ve beden bütünlüğünün sağlanması, işletme güvenliğinin sağlanması ve çalışma hayatında dikkat edilecek hususlar anlatılıyor.
İş güvenliği ile ilgili yapılan sunumda işçi ve işverenlerin görev ve sorumlulukları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı gibi konularda çalışanlara bilgi verildi. İş sağlığı ve güvenliğinin; çalışanların iş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında oluşan veya oluşabilecek tehlikelerden ve sağlığına zarar verebilecek unsurlardan korunmasını, aynı zamanda iş yeri ortamının iyileştirilmesini hedef alan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümü olduğunu belirtildi.
İş sağlığı ve güvenliğinin çalışan kadar işvereni de koruduğunun belirtildiği eğitimde, yasaların kuralcı değil önleyici olduğu anlatıldı. İş sağlığı ve güvenliğindeki amacın sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek olduğunun ifade edildiği eğitim programında, sağlık tesislerinin iş kazalarına, meslek hastalıklarına sebep olan iş yerleri arasında çok tehlikeli sınıfa girdiği, bu nedenle iş yeri sağlığı ve güvenliği konusunun büyük bir önem arz ettiği çalışanlara aktarıldı.
Eğitim programında iş sağlığı ile ilgili bilgi veren İşyeri Hekimi Dr. Mehmet Mahsum Öztek, çalışanlara temel ilk yardım ve mesleki risklerle ilgili bilgiler verdi.
Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve bilinçsizlik sebebiyle meydana gelen iş kazalarının büyük oranda önlenebileceğinin vurgulandığı eğitim semineri yaklaşık bir saat sürdü.
(MSA-Y)

11.05.2017 15:02:25 TSI
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