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İZMEK'te yıl sonu sergileri başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:54
İZMEK'te yıl sonu sergileri başladı
İZMEK'te yıl sonu sergileri başladı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK'in yıl sonu sergi ve belge törenleri başladı.
Geçtiğimiz Ekim ayında 52 ayrı kurs merkezinde 95 branşta yaklaşık 20 bin kursiyerin katılımıyla başlayan İZMEK'in yıl sonu etkinliğinin ilki Kuruçeşme'de bulunan Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da katıldığı etkinlikte el nakışı, iğne oyası, giyim, el sanatları ve ahşap boyama kurslarına katılan yaklaşık 200 kursiyer belgelerini aldılar. Kursiyerlerin el emeği ürünlerinin de sergilendiği etkinliğe Başkan Doğan'ın yanı sıra Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, mahalle muhtarları da katıldı.
İzmit'e yaptığı ziyaret sırasında ayağımın tozuyla açılış programına katılan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, "Böyle bir programa katılmaktan onur duyuyorum. Diyadin'deki kardeşlerinizin sizlere selam ve sevgilerini getirdim. İzmit Belediye Başkanımızın önderliğinde şehrimize yaptığınız kardeşlik çok önemli. Yaklaşık 9 aydır Diyadin'de hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığı yapıyorum. Bu süreçteki en büyük destekçimiz İzmit Belediyesi oldu. Yaptığınız maddi ve manevi katkılar bizim için çok önemliydi. Diyadin halkı adına sizlere ve başkanımız teşekkürü borç biliyorum" dedi.
Konuşmasında Başkan Doğan'ın Diyadin'deki bisiklet dağıtımının çocuklar üzerindeki etkisine de değinen Kaymakam Öner, "Başkanımızın Diyadin'deki çocuklarımıza yaptığı bisiklet dağıtımları aslında sembolikti ama onların o küçük kalplerinde çok şey bıraktı. O genç kardeşlerimizin de Başkanımıza güzel dilekleri ve selamları vardı, onları da kendisine iletmek istiyoruz. İzmit Belediyesi'nin belediyemize sonsuz desteği var. Bizlerde İzmit Belediyemizin katkılarıyla şehrimizde bu kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise konuşmasında, "Yine bir yılı daha arkamızda bırakarak bu yılki açılış törenlerimize ulaştık. Geçirdiğimiz bir yılda vatanı, milleti, bayrağı, değerleri uğruna canını verenlerimiz şehitlerimiz oldu. Allah onlardan razı olsun. Bugün 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Erol Olçok'un adını verdiğimiz bir yerde etkinliğimizi yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl ne kültür merkezimizin adı buydu nede o hain kalkışmayı yaşamıştık. Erol Olçok 14-15 yaşlarındaki evladıyla birlikte vatan hainlerine göğsünü siper etti. Biz onlar gibi kahramanlarımız sayesinde bugüne gelebildik" ifadelerini kullandı.
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Doğan, "İnsanların kaşıydı, gözüydü, siyasi tercihiydi bunlar bizim için hiç önemli değil. Bunlar küçük ayrıntılar, hatta bizim zenginliğimiz. Geçtiğimiz ay bir referandum geçirdik. Herkesin farklı görüşleri vardı, ama bitti gitti. Biz herkesin belediyesi ve belediye başkanıyız. Bizde ayrı gayrı yok, hepinizi çok seviyoruz. Sizlere hizmet etmekten her zaman onur duyduk duymaya da devam ediyoruz" açıklamasını yaptı
Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Kuruçeşme'miz yedi yıl önceki halinden çok farklı bir noktada. Daha öncesinde köy gibi olan, hizmet alamayan mahallemizin en uç noktasında bile böyle bir kültür merkezi var, mahallemizin en uzak noktalarına hizmetler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bizim, sizin yüzünüzün gülmesinden ve edeceğiniz duadan başa bir beklentimiz yok. Biz biliyoruz ki, bu görevler hoş bir seda bırakmak için güzel vesileler" şeklinde konuştu.
Misafir kaymakam Olgun Öner'in güzel düşüncelerine de teşekkür eden Başkan Doğan, "Diyadin Kaymakamımız aynı zamanda kayyum belediye başkanımız aramızda. O bölgelerde görev yapmak hiçte kolay değil. Bizde gittik, bölgelerde dolaştık hizmet desteği sağladık. "Bize ne oralardan" diyebilir miyiz? Unutmayalım ki, Diyadin neyse İzmit'te bizim için odur. Eğer Diyadin varsa İzmit'te vardır. Oralara gözümüz gibi sahip çıkacağız, eğer onların gücü bazı şeylere yetmiyorsa buralardan yardım edeceğiz. Yoksa burada böyle huzurlu kalamayız. Her şeyimizle arkanızdayız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında bayanların, belediyenin imkanlarından faydalanmalarını isteyen Başkan Doğan, "Şehir gezilerimizden, Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizden, Aile Rehberlik Merkezimizden, mikro kredi imkanlarımızdan faydalanın. Üretim istiyorsanız üretime, satış istiyorsanız satışa destek oluyoruz. Biz kadın dostu belediyeyiz. Gece gündüz çalışıp, kuruşunuzu ziyan etmiyoruz. Çok değil bundan 15 yıl öncesinde çalışanına maaş veremeyen belediyelerden bu hizmetleri yapan belediyelere geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim anlayışı, hükumetlerimiz, tabi ki bizim de kuruşunuzu ziyan etmeden yürüttüğümüz hizmetlerin meyvelerini topluyoruz. Daha da güzel olacak, daha da güzellerini yapacağız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verilip, sergiler gezildi.
(İG-GY-Y)

11.05.2017 15:02:31 TSI
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