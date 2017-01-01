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Saruhanlı'da geleneksel Kafkas Şenliği



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen geleneksel bahar pikniği ve Kafkas Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden hareketli Kafkas oyunlarıyla renklenen etkinliğe İzmir ve Manisa'dan yoğun bir katılım oldu.

Saruhanlı'nın Yeniosmaniye Mahallesinde bu yıl 17'ncisi yapılan Geleneksel Bahar Pikniği ve Kafkas Şenliği düzenlendi.

Etkinlikte, Manisa ve İzmir'den gelen Kafkas Dernekleri halk oyunları ekibi birbirinden güzel Kafkas oyunları sergiledi. Şenlikte vatandaşlara lokma ve çeşitli yöresel yemekler ikram edildi. Etkinlikten sonra Yeniosmaniye Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner yaptığı açıklamada 17 yıldır bahar mevsimi geldiğinde atalarının geleneksel olarak sürdürdükleri Kafkas etkinliklerini yaşatmak amacıyla kendilerinin de bu şenliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Muhtar Hırçıner, şenliklere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Saruhanlı'nın Yeniosmaniye Mahallesindeki mesire alanında düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Manisa Çerkez Kültür Derneği Başkanı Rafet Tunçkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AŞ-SC)



11.05.2017 15:02:43 TSI

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