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Polis'ten "Güvenli Okul Güvenli Eğitim" Denetimi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Güvenli okul güvenli eğitim' denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulanan 'Çocukların korunmasına yönelik denetim' Karabük'te de yapıldı. Kentte bu yıl ikincisi düzenlenen denetime asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize birimlerinden oluşan 30 polis katıldı.

Kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı denetim yapan ekipler, kafe, büfe ve umuma açık yerleri denetledi. Bazı iş yerlerinde arama yapan ekipler, kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Okul saatinde okullarında olmayan ve kafelerde oturan küçük yaşta çocuklar uyarıldı. Polisler, okul çevrelerindeki park ve metruk binaları da kontrol etti.

Ekipler, ayrıca okul çevresindeki şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.

(YE-YE-Y)



11.05.2017 15:03:57 TSI

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