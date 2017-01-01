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Sesli gülmek için "Sesli Gülenler" sizleri bekliyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Farklı iş kollarında çalışan bir grup gencin bir araya gelerek oluşturduğu "Sesli Gülenler" Doğaçlama Tiyatro Ekibi, 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde özel bir oyunla Adanalı tiyatroseverlerle buluşacak.

Adanalı genç tiyatrocular, tiyatroseverlerin unutamayacakları, eğlenceli bir oyunla Adanalıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Meslekleri tiyatroculuk olamayan ancak tiyatro sanatına heves eden farklı meslek gruplarında 10 gencin bir araya gelerek oluşturdukları "Sesli Gülenler" doğaçlama tiyatro topluluğu, doğaçlama oyunla Adanalıların karşısında olacak. Oyun 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tiyatroda güncel ve Adana'ya özgü hallerin anlatıldığı diyaloglar sergileyecekler.

Ayrıca oyunda işitme engellilerde unutulmadı. Engelli vatandaşlar işaret dili yardımıyla gösteriyi izleyebilecek. "Sesli Gülenler" ekibi sözcüsü Mehmet Ali Özen, Bir ilke imza atacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söylerken oyunun sunulacağı 14 Mayıs tarihinin aynı zamanda "Anneler Günü" olduğuna vurgu yaparak tüm annelerin gününü kutladı.

(ELF-Y)



11.05.2017 15:01:57 TSI

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