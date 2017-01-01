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Akdeniz Belediyespor voleybol branşında iddialı



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MERSİN (İHA) - Mersin'de Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yerel voleybol ligi 2016-2017 sezonunda, Akdeniz Belediyespor voleybol takımı küçük kızlar ve genç kızlar kategorilerinde il 3'üncüsü oldu.

Futboldan uzakdoğu sporlarına, voleyboldan satranca kadar farklı branşlarda binlerce sporcuya ev sahipliği yapan Akdeniz Belediyespor, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde de başarıdan başarıya koşuyor. Akdeniz Belediyespor voleybol şubesi, il genelinde düzenlenen küçük kızlar ve genç kızlar voleybol liginde, il 3.'sü olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başarılı olan sporculara, bin kişilik Toroslar voleybol sahasında düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'in de katıldığı törende konuşan Akdeniz Belediyesi Voleybol Takımları Antrenörü Talip Duman, "Akdeniz Belediyesine spora verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu ilgi ve destek voleybolcularımı başarılı olmaya şartlandırdı. Ben antrenör olarak voleybol branşının sevilmesini ve gelişmesini sağlamak için özveri ve inançla çalışıyorum. Voleybolda Mersin 3'üncüsü olduk. İleride Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

"Gençler okumalı, düşünmeli ve de spor yapmalı"

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş ise genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Yeni neslin spor yaparak sağlıklı olmalarını, aynı zamanda da öğrenim yaşamlarını da başarıyla sürdürmelerini istiyoruz. Bir genç, sporla edebiyatla, şiirle ve sanatla iç içe olmalıdır. Bütün bunların yanı sıra çok okuyup çok düşünmeli ve sorgulamalıdırlar. Akdeniz Belediyesi olarak bizler, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve iyi bireyler olarak hayata atılmasını önemsiyoruz. Bunun için de sporun önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bütün sporcularımızı kutluyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

(HSK-Y)



11.05.2017 15:05:36 TSI

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