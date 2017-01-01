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Aranan şahıs huzur operasyonunda yakalandı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda aranan bir şahsın yakalandığı öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede huzur operasyonu yapıldı. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin de katıldığı huzur operasyonunda, içkili mekanlar, kahvehanelerde aramalar yapılırken, araçlar da trafik ekipleri tarafından kontrol edildi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Abdülkadir Öztürk, "İlçemizin huzuru için gece 63 şahısın sorgulanması yapılırken, 11 mekanda kontrol gerçekleştirildi. Bir yakalamalı şahıs ele geçirilirken, 15 araç denetimden geçti ve 1 araç trafikten men edildi. Trafik denetimlerinde 285 TL trafik cezası kesildi. Denetimlerimiz devam edecektir." dedi.

(VS-SC)



11.05.2017 15:05:56 TSI

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