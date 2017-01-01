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Husumetlisinin aracını kurşunladılar



(Fotoğraflı)



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da daha öncesinden aralarında husumet bulunan bir kişinin aracını kurşunladılar.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerine gitmek için evinden ayrılan K.F. aracına bineceği esnada başka bir araç içerisindeki şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar K.F.'nin aracına 4 el ateş ettikten sonra bölgeden kaçarken, K.F. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırı sonrası bölgeye olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Olaya karıştığı tespit edilen F.Ç. ve H.A.P., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DA-AA-Y)



11.05.2017 15:08:37 TSI

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