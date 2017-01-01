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İzmit Belediyesi iki arsayı satacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi mülkiyetindeki 2 arsayı ihaleyle satacak.

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, imar planında konut alanında kalan Arızlı'da 170 Ada 2 nolu parseldeki 338 metrekarelik arsa 118 bin 300 TL, Kabaoğlu Mahallesi 169 Ada 6 nolu parseldeki 173 metrekarelik arsa da 77 bin 850 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılacak. Yetkililer, her iki arsanın satış ihalesinin 17 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacağını, ihaleye katılmak isteyenlerin 16 Mayıs Salı günü saat 16.00'ya kadar ikametgah, nüfus cüzdan sureti ve noterden imza sirküleriyle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini söylediler.

(İG-RFK-Y)



11.05.2017 15:10:52 TSI

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