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Adilcevaz'da sulama göleti çalışması



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağ ve bahçe sulamalarında kullanılmak üzere yapılması planlanan gölet için çalışmalara başlanıldı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Devlet Su İşleri 173. Şube Müdürü Niyazi Yayla, DSİ mühendisleri ve inşaatı yapacak firma yetkilileri, göletin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Gürsoy, ilçenin sulama suyu sorununu çözmek için gölet projesinin çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "İlçemizde yaşanan sulama suyu sorununu da Baraj mevkisine yapmayı düşündüğümüz göletle çözeceğiz. Bu kapsamda projenin çalışmalarına başladık ve Baraj mevkiinde bir gölet yaparak boşa akan suyu gölette toplayıp ilçemizin sulama suyunda değerlendireceğiz. Aynı zamanda baraj mevkiinden başlayarak sulama kanalı çalışmalarına da başladık. Yapılan bu çalışmalar sayesinde ilçemizin sulama suyu sorununu çözmüş olacağız. Aynı zamanda yapacağımız bu göletin etrafını gezi ve mesire alanı olacak şekilde düzenleyip halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

(MSA-Y)



11.05.2017 15:12:37 TSI

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