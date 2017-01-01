ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adilcevaz'da sulama göleti çalışması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:03
Adilcevaz'da sulama göleti çalışması
Adilcevaz'da sulama göleti çalışması

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bağ ve bahçe sulamalarında kullanılmak üzere yapılması planlanan gölet için çalışmalara başlanıldı.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Devlet Su İşleri 173. Şube Müdürü Niyazi Yayla, DSİ mühendisleri ve inşaatı yapacak firma yetkilileri, göletin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Gürsoy, ilçenin sulama suyu sorununu çözmek için gölet projesinin çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "İlçemizde yaşanan sulama suyu sorununu da Baraj mevkisine yapmayı düşündüğümüz göletle çözeceğiz. Bu kapsamda projenin çalışmalarına başladık ve Baraj mevkiinde bir gölet yaparak boşa akan suyu gölette toplayıp ilçemizin sulama suyunda değerlendireceğiz. Aynı zamanda baraj mevkiinden başlayarak sulama kanalı çalışmalarına da başladık. Yapılan bu çalışmalar sayesinde ilçemizin sulama suyu sorununu çözmüş olacağız. Aynı zamanda yapacağımız bu göletin etrafını gezi ve mesire alanı olacak şekilde düzenleyip halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
(MSA-Y)

11.05.2017 15:12:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te doğalgaz çalışmaları devam ediyor
YEREL

BİTLİS'TE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Vali Çınar'dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL

VALİ ÇINAR'DAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Bitlis'te fidan dikimi
YEREL

BİTLİS'TE FİDAN DİKİMİ
Bitlis'te 'Bitki Sağlığı Uygulama Programı' toplantısı
YEREL

BİTLİS'TE 'BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMA PROGRAMI' TOPLANTISI
Bitlis'te tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
YEREL

BİTLİS'TE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TOPRAKLA BULUŞTU
BEÜ'de spor şöleni
YEREL

BEÜ'DE SPOR ŞÖLENİ
Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÇINAR'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Adilcevaz'da sulama kanalı yenileme çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA SULAMA KANALI YENİLEME ÇALIŞMASI
Tatvan'da resim sergisi
YEREL

TATVAN'DA RESİM SERGİSİ
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BİTLİS MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...