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Yıllarca hastane olarak hizmet veren bina Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi oldu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:03
Yıllarca hastane olarak hizmet veren bina Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi oldu
Yıllarca hastane olarak hizmet veren bina Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi oldu

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından tadilatı tamamlanan yeni eğitim-öğretim binasının ve "On+On7" başlıklı serginin açılışı, törenle gerçekleştirildi.
Yıllarca Düzce'de Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren bina bundan böyle Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak hizmet verecek.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yeni binasının açılış kurdelesi, yapılan duanın ardından Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran tarafından kesildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Düzce Üniversitesi'nin; sadece bilim ve teknikte değil, sanatta da öncü yükseköğretim kurumu olmayı ilke edindiğini ifade etti. Yeni öğretim üyeleriyle birlikte geleceğin tasarımcı genç mimarlarını ve sanatçılarını yetiştirmek için yola çıktıklarını belirten Prof. Dr. Doyran, binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Açılışta konuşan Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, sanatın önemine değinerek sanatın; insanın kendisini tanımayı, farklılıklara saygı duymayı ve yeni bakış açıları kazandırmayı sağlayan güçlü bir araç olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şerifoğlu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yeni binasının, birbirinden değerli sanatsal eserler üretmeye vesile olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yıllarca sağlık hizmeti veren yeni eğitim binasının, yapılan çalışmalarla çok farklı bir mimari yapıya dönüştüğünü belirterek başta Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yönetimi olmak üzere kendilerine destek olan kişilere teşekkür etti. 1500 metrekare alan üzerindeki eski hastane binasının eksikliklerinin kısa sürede giderildiğini ve yeni bir yapıya kavuştuğunu söyleyen Prof. Dr. Çakar, yeni binanın sanatı yaşam tarzı olarak benimseyenler için bir yaşam alanı olduğunu dillendirerek farklı mutluluklar ve başarılar yaşama fırsatı sunmasını temenni etti.
Açılış konuşmalarının sonrasında, 10 duayen sanatçı ile Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan "On+On7" başlıklı serginin de açılışı gerçekleştirildi. Birbirinden değerli sanat eserlerini inceleyen katılımcılar, ilgi ve beğenilerini ifade ettiler.
(AY)

11.05.2017 15:12:56 TSI
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