Fazıl Say çocuklar için Tepebaşı'nda

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00'da ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı ağırlayacak.

Türk Bestecileri Serisi kapsamında yayınladığı "Çocuklar İçin" albümündeki eserlerden oluşan program ile Fazıl Say, Eskişehir'de, Atatürk Kültür Merkezinde İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na eşlik edecek.

Bilindiği gibi, Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası çocukları kötü alışkanlıklardan korumayı, farklılıklara rağmen bir arada olmayı, birlikte üretmenin coşkusunu yaşamayı hedefleyen bir anlayışla kuruldu. Bugüne kadar yurt içinde ve dışında birçok başarılı konser veren orkestranın üyeleri, Fazıl Say ile birlikte sahneye çıkacak olmanın eşsiz heyecanını ve gururunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fazıl Say'ın çocukları desteklemek için bu anlamlı konserde yer almayı kabul etmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca konser geliri ile Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasına yeni çalgılar alınacağını, böylece daha çok çocuğun bu olanaktan yararlanabileceğini vurguladı.

