ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fazıl Say çocuklar için Tepebaşı'nda

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:05
Fazıl Say çocuklar için Tepebaşı'nda
Fazıl Say çocuklar için Tepebaşı'nda

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00'da ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı ağırlayacak.
Türk Bestecileri Serisi kapsamında yayınladığı "Çocuklar İçin" albümündeki eserlerden oluşan program ile Fazıl Say, Eskişehir'de, Atatürk Kültür Merkezinde İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na eşlik edecek.
Bilindiği gibi, Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası çocukları kötü alışkanlıklardan korumayı, farklılıklara rağmen bir arada olmayı, birlikte üretmenin coşkusunu yaşamayı hedefleyen bir anlayışla kuruldu. Bugüne kadar yurt içinde ve dışında birçok başarılı konser veren orkestranın üyeleri, Fazıl Say ile birlikte sahneye çıkacak olmanın eşsiz heyecanını ve gururunu yaşıyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fazıl Say'ın çocukları desteklemek için bu anlamlı konserde yer almayı kabul etmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca konser geliri ile Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasına yeni çalgılar alınacağını, böylece daha çok çocuğun bu olanaktan yararlanabileceğini vurguladı.
(BRK-

11.05.2017 15:15:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engelli bireylere yönelik yangın tatbikatı
YEREL

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK YANGIN TATBİKATI
Eğitim Fakültesinde çocuk ihmali ve istismarı konuşuldu
YEREL

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI KONUŞULDU
Yaşlılar Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'ni gezdi
YEREL

YAŞLILAR TAYFUN TALİPOĞLU DAKTİLO MÜZESİ'Nİ GEZDİ
Sui Generis'e Giresun'dan tam not
YEREL

SUİ GENERİS'E GİRESUN'DAN TAM NOT
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'den Hemşireler Haftası mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN GÖNEN'DEN HEMŞİRELER HAFTASI MESAJI
Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü basın açıklaması
YEREL

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI DÜNDAR ÜNLÜ BASIN AÇIKLAMASI
Huzurevindeki annelere anlamlı ziyaret
YEREL

HUZUREVİNDEKİ ANNELERE ANLAMLI ZİYARET
Odunpazarı'nda ''Yunusça Hasbihal'' etkinliği
YEREL

ODUNPAZARI'NDA ''YUNUSÇA HASBİHAL'' ETKİNLİĞİ
Ülkücü gençler mevlit okuttu
YEREL

ÜLKÜCÜ GENÇLER MEVLİT OKUTTU
El emeklerini gururla sergiliyorlar
YEREL

EL EMEKLERİNİ GURURLA SERGİLİYORLAR
Eskişehir'de 'Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 'DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ' YÜRÜYÜŞÜ
İşletmeler 'Yeşil Kutuyla' tanıştı
YEREL

İŞLETMELER 'YEŞİL KUTUYLA' TANIŞTI
Türk Kızılayı, Eskişehir'de 3 derslikli anaokulu yaptıracak
YEREL

TÜRK KIZILAYI, ESKİŞEHİR'DE 3 DERSLİKLİ ANAOKULU YAPTIRACAK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencilerinden Eskişehir'de teknik gezi
YEREL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ESKİŞEHİR'DE TEKNİK GEZİ
Valisi Çelik'ten Hemşireler Haftası kutlama mesajı
YEREL

VALİSİ ÇELİK'TEN HEMŞİRELER HAFTASI KUTLAMA MESAJI
Fırtına mağduru mevsimlik işçilere Kızılay'dan kumanya yardımı
YEREL

FIRTINA MAĞDURU MEVSİMLİK İŞÇİLERE KIZILAY'DAN KUMANYA YARDIMI
Eskişehir'de Berat Kandili coşkuyla idrak edildi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE BERAT KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Uluslararası Korolar Festivalinden ödülle döndü
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİNDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları
YEREL

ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR HAFTALIK ÇALIŞMALARI
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YUNUS EMRE ANILDI
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
PTT'den Anneler Gününe özel mektup projesi
YEREL

PTT'DEN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL MEKTUP PROJESİ
Odunpazarı'nda tur aracıyla gezinti keyfi
YEREL

ODUNPAZARI'NDA TUR ARACIYLA GEZİNTİ KEYFİ
Kuvvetli rüzgar üreticiyi vurdu
YEREL

KUVVETLİ RÜZGAR ÜRETİCİYİ VURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...