YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polis, avukat ve öğretmene 'by lock'tan 6'şar yıl hapis

Polis, avukat ve öğretmene 'by lock'tan 6'şar yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan polis, öğretmen ve avukat olmak üzere 2'si tutuklu 3 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanıklar S.Y., kadın F.N.A. ve tutuksuz sanık T.Ü. ile avukatlar hazır bulundu.

"Koğuşta bayrağım başımın üstünde, baş tacı"

Tutuklu sanık eski polis S.Y., "Ben terör örgütü üyesi değilim. Benim kaldığım koğuşta bayrağım başımın üzerinde, baş tacıdır. Terörist bir insanın vatan sevgisi olmaz. Örgüt üyesi olduğumu söyleyen bir tanığın asılsız iftirası yüzünden buradayım. Kendisi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Suçsuzum" dedi.

Tutuklu kadın sanık F.N.A.. ise mahkemede savunmasında öğretmen olduğunu belirterek, "By lock asla kullanmadım. Nasıl telefonumda görülüyor bilmiyorum. Küçük şehirlerde eşimle birlikte çalışıp, para biriktirip ev aldık. 1997'de mezun oldum. Samanyolu Koleji'nde işe başladım. 2005'te Murathan Koleji'ne 2008'de Van Serhat Dershaneleri'ne, daha sonra Erzurum Aziziye Koleji'nde 2009'da ayrıldım, KPSS'ye girdim. 2010'da atamam yapıldı, MEB'e geçtim. 12 kişilik koğuşta 34 kişi kalıyoruz. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanı, diyar diyar gezen sanığa 'Buralar FETÖ okulları mı?' diye sordu. 'Evet' diyen sanık, "Peki bu okullarda çalışman tesadüf mü?" sorusuna ise sanık F.N.A. cevap veremedi.

Tutuksuz sanık avukat T.Ü. de suçlamaları reddederek, terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti tek tek yargılanan sanıklar S.Y., F.N.A. ve T.Ü.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kadın sanık F.N.A., tahliye oldu.

(AÖ-Y)



11.05.2017 15:15:56 TSI

NNNN