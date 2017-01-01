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Sui Generis'e Giresun'dan tam not



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sui Generis Tiyatro topluluğu, Giresun'da düzenlenen 40. Uluslararası Aksu Festivali içerisinde yer alan 23. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'ne konuk oldu.

2009 yılında faaliyete başlayan Sui Generis Tiyatro, 7 Mayıs Pazar günü Giresun Belediyesi'ne ait Vahit Sütlaş sahnesinde Zoraki Tabip adlı oyunlarını sergileyen tiyatro grubu, Giresun'dan tam not aldı. 17 gün boyunca ulusal ve uluslararası tiyatro gruplarının katılım gösterdiği festivalde, Sui Generis Tiyatro grubu merakla izlendi.

Grubun koordinatörlüğünü üstlenen Av. Hüseyin Akçar, "Sekiz yıldır faaliyet gösteren bu gruba katkı sunan başta Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın'a, sorumlu hocamız Doç.Dr. Elif Uzun'a ve katkı sağlaya herkese teşekkürlerimi sunarım" İfadelerini kullandı.

Festivalde güzel ağırlandıkları belirten Akçar, festival komitesine de misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi. 7 Mayıs Pazar günü oyun sonrasında Giresun Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin İnanç, tiyatro grubuna teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti.

(BRK-



11.05.2017 15:16:41 TSI

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