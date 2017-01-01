ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karaosmanoğlu, kent genelindeki okulları ziyaret etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:08
Başkan Karaosmanoğlu, kent genelindeki okulları ziyaret etti
Başkan Karaosmanoğlu, kent genelindeki okulları ziyaret etti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince'deki Sabancı Ortakları ve Çalışanları ve Cumhuriyet İlkokulu'nun yanı sıra Körfez Fatih İlkokulunu ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent genelindeki okul ziyaretlerini Derince'deki Sabancı Ortakları ve Çalışanları, Derince Cumhuriyet ve Körfez Fatih İlkokulu ile sürdürdü. Okul Müdürleri Selila Çelik, Selçuk Yerebasan ve Atila Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen birlikteliklerde, öğretmenler, veliler ve öğrenciler hazır bulundu. Okulun gereksinimleri ve üretilen projeler konusunda Başkan Karaosmanoğlu detaylı bilgi alırken, minik öğrencilerle de yakından ilgilendi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve İlçe Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un da katıldığı ziyaretlerde, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin önemi de vurgulandı.
Ziyaretini Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu'nu ziyaret ederek başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Eğitim ve öğretimin saç ayakları öğretmenlerimizdir. Ancak bu durum velilerle tamamlanmış olur. Çocuklarımızın kişilik özelliklerinin oluşacağı bu dönemde öğretimden ziyade eğitim bana göre çok daha önemlidir. Yavrularımız değerlerini ilkokul çağında öğrenir. Özellikle annesi ve öğretmeni ile gelişimini tamamlanır. Annelerimizi eğitimin içerisine çekeceğiz. Tekrar etmekte fayda görüyorum, öğrencilerimizin karakteri ve kişiliği üzerine çalışmalıyız. Çocuklarımız maddi ve manevi durumlarını da öğrenmeli, öğretmen ve idari kadrolar velilerle uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Bu durum aynı zamanda okulun eksikliklerinin tamamlanmasına da imkan sağlar" dedi.
Evden Okula Haydi Anneler spora projesi ile 'annelerimizi okullarımıza taşıyalım' diyen Başkan Karaosmanoğlu, Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu'ndaki öğretmenler olan birlikteliğinde, "Sağlıklı çocuklar sağlıklı annelerin elinden yetişir. Annelerimizin bu konudaki fedakarlığı çok önemlidir. Öncülüğü sizler yapacaksınız. Şehir hayatı bizi durağanlaştırdı. Apartmanlara tıkıldık, televizyonların karşısına dikildik. Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek bizim önemli bir hedefimizdir. Evde sağlık varsa mutluluk vardır. Kadının yüzü güldüğünde evinde ışığı yanar. Bu proje sizlerle birlikte dalga dalga büyüyecek" diyerek sözlerini tamamladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince'deki ikinci durağı Cumhuriyet İlkokulu oldu. Öğrencilerin çok samimi davrandığı Karaosmanoğlu, öğretmenlerle de bir araya geldi. Her zaman mesleğini öğretmenlik olarak tanımladığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Okullarımızı seviyorum. Ülkemizin kalkınması, ilerlemesi, güvenliği ve büyümesi eğitime bağlıdır. İlkokul döneminde neslimizin davranışlarını ve karakter yapısını aileyle birlikte verebiliriz. Okullarımızın ailelerle bütünleşmesi çok önemlidir. İşte 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi buna da büyük katkı sağlayacaktır. Şunu da son olarak ifade etmeliyim ki öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.
Başkan Karaosmanoğlu Körfez Fatih İlkokulunu da ziyaret ederek, burada öğrenci ve öğretmenler buluştu. Çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasına burada da vurgu yaptı.
(İG-GY-Y)

11.05.2017 15:17:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Körfezli çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
YEREL

KÖRFEZLİ ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR
Karikatür yarışmasının ödül töreni Kocaeli Kitap Fuarı'nda
YEREL

KARİKATÜR YARIŞMASININ ÖDÜL TÖRENİ KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA
İzmit'te böbrek sağlığı semineri
YEREL

İZMİT'TE BÖBREK SAĞLIĞI SEMİNERİ
Başkan Baran, öğrencilere verdiği sözü tuttu
YEREL

BAŞKAN BARAN, ÖĞRENCİLERE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Kitap Okuma projesinin ödüllerini Kitap Fuarında yapılacak
YEREL

KİTAP OKUMA PROJESİNİN ÖDÜLLERİNİ KİTAP FUARINDA YAPILACAK
İzmit Belediyesi iki arsayı satacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ İKİ ARSAYI SATACAK
İZMEK'te yıl sonu sergileri başladı
YEREL

İZMEK'TE YIL SONU SERGİLERİ BAŞLADI
Şehit Kaymakam ve Korucu'nun adları Derik'te yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAM VE KORUCU'NUN ADLARI DERİK'TE YAŞATILACAK
Kocaeli'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE OTOMOBİL ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI

Kocaeli &quot;Mavi Bayrakları'' dörtledi
YEREL

KOCAELİ "MAVİ BAYRAKLARI'' DÖRTLEDİ
Spor şenliğinin ilk şampiyonu basın yayın
YEREL

SPOR ŞENLİĞİNİN İLK ŞAMPİYONU BASIN YAYIN
Kartepe Kadınlar Kulübüne astım semineri
YEREL

KARTEPE KADINLAR KULÜBÜNE ASTIM SEMİNERİ
KO-MEK resim yarışmasının finali yapıldı
YEREL

KO-MEK RESİM YARIŞMASININ FİNALİ YAPILDI
Arslanbey'de amfi tiyatro alanı için çalışma başlatıldı
YEREL

ARSLANBEY'DE AMFİ TİYATRO ALANI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Minik zabıtalardan dilenci uyarısı
YEREL

MİNİK ZABITALARDAN DİLENCİ UYARISI
Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Roman vatandaşlar umre yolunda
YEREL

ROMAN VATANDAŞLAR UMRE YOLUNDA
Berat Kandili
YEREL

BERAT KANDİLİ
Kocaeli'de &quot;Haydi Bisikletle Okula&quot; projesi
YEREL

KOCAELİ'DE "HAYDİ BİSİKLETLE OKULA" PROJESİ
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu sezon finalini gerçekleştirecek
YEREL

AMRA KAFKAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU SEZON FİNALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
İzmit Belediyesi 4 bin paket kandil simidi dağıttı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 4 BİN PAKET KANDİL SİMİDİ DAĞITTI
9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUARI'NA DOĞRU
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA HAPİS CEZASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...