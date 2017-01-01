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Başkan Karaosmanoğlu, kent genelindeki okulları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince'deki Sabancı Ortakları ve Çalışanları ve Cumhuriyet İlkokulu'nun yanı sıra Körfez Fatih İlkokulunu ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent genelindeki okul ziyaretlerini Derince'deki Sabancı Ortakları ve Çalışanları, Derince Cumhuriyet ve Körfez Fatih İlkokulu ile sürdürdü. Okul Müdürleri Selila Çelik, Selçuk Yerebasan ve Atila Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen birlikteliklerde, öğretmenler, veliler ve öğrenciler hazır bulundu. Okulun gereksinimleri ve üretilen projeler konusunda Başkan Karaosmanoğlu detaylı bilgi alırken, minik öğrencilerle de yakından ilgilendi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve İlçe Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un da katıldığı ziyaretlerde, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin önemi de vurgulandı.

Ziyaretini Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu'nu ziyaret ederek başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Eğitim ve öğretimin saç ayakları öğretmenlerimizdir. Ancak bu durum velilerle tamamlanmış olur. Çocuklarımızın kişilik özelliklerinin oluşacağı bu dönemde öğretimden ziyade eğitim bana göre çok daha önemlidir. Yavrularımız değerlerini ilkokul çağında öğrenir. Özellikle annesi ve öğretmeni ile gelişimini tamamlanır. Annelerimizi eğitimin içerisine çekeceğiz. Tekrar etmekte fayda görüyorum, öğrencilerimizin karakteri ve kişiliği üzerine çalışmalıyız. Çocuklarımız maddi ve manevi durumlarını da öğrenmeli, öğretmen ve idari kadrolar velilerle uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Bu durum aynı zamanda okulun eksikliklerinin tamamlanmasına da imkan sağlar" dedi.

Evden Okula Haydi Anneler spora projesi ile 'annelerimizi okullarımıza taşıyalım' diyen Başkan Karaosmanoğlu, Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu'ndaki öğretmenler olan birlikteliğinde, "Sağlıklı çocuklar sağlıklı annelerin elinden yetişir. Annelerimizin bu konudaki fedakarlığı çok önemlidir. Öncülüğü sizler yapacaksınız. Şehir hayatı bizi durağanlaştırdı. Apartmanlara tıkıldık, televizyonların karşısına dikildik. Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek bizim önemli bir hedefimizdir. Evde sağlık varsa mutluluk vardır. Kadının yüzü güldüğünde evinde ışığı yanar. Bu proje sizlerle birlikte dalga dalga büyüyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince'deki ikinci durağı Cumhuriyet İlkokulu oldu. Öğrencilerin çok samimi davrandığı Karaosmanoğlu, öğretmenlerle de bir araya geldi. Her zaman mesleğini öğretmenlik olarak tanımladığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Okullarımızı seviyorum. Ülkemizin kalkınması, ilerlemesi, güvenliği ve büyümesi eğitime bağlıdır. İlkokul döneminde neslimizin davranışlarını ve karakter yapısını aileyle birlikte verebiliriz. Okullarımızın ailelerle bütünleşmesi çok önemlidir. İşte 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi buna da büyük katkı sağlayacaktır. Şunu da son olarak ifade etmeliyim ki öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu Körfez Fatih İlkokulunu da ziyaret ederek, burada öğrenci ve öğretmenler buluştu. Çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasına burada da vurgu yaptı.

(İG-GY-Y)



11.05.2017 15:17:11 TSI

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