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Milas'ta bahar konseri mest etti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Müzik Topluluğu, düzenlediği bahar konseri ile dinleyenlerden ve izleyenlerden tam not aldı.

Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşturulan 18 kişilik orkestra ve koro, geçtiğimiz salı günü 20.30'da Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda Bahar Konseri verdi.

Yaklaşık üç aylık hazırlık döneminin ardından sahnelenen konsere; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürleri Coşkun Demir, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Konserin açılış konuşmasını yapan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Aktaş, "Sanatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığımız aynı amaç ve sözlerle birlikte olduğumuz mutlu yüzlerin, gülen gözlerin ve sevgi dolu kalplerin bir arada olduğu konserimize hoş geldiniz. Akademik eğitimin tüm olanaklarına sahip kökleşmiş bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlemiş okulumuzun yenilikçi, donanımlı ve uzmanlaşmış öğretmen kadrosu ile öğrencilerimizi bir yandan üniversiteye hazırlarken; bir yandan da öğrenciler için eğitimin ayrılmaz bir parçası olan çeşitli kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılmalarını ve bu etkinliklerde görev almalarını sağlamaktadır. Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinlikle; tiyatro, yazarlık, Turkuaz isimli dergimiz, bireysel ve takım halinde spor etkinlikleri, halk oyunları ekibi ve müzik topluluğudur. 'Duygularımı şiirle aktaramam şair değilim. Kendimi gölge ve ışıkla ifade edemem ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle açıklayamam dansçı değilim. Ama hepsini müzikle yapabilirim.' Diyen Mozart'ın babasına yazdığı bir mektupla belirttiği üzere duyguların ve düşüncelerin ifade edildiği şiirin, dansın ve resmin yetersiz kalması insanları dertlerini, heyecanlarını, sevinçlerini müzik yoluyla ifade etmeye yöneltmiştir. Hepimizin bildiği üzere aynı dili konuşmayan, aynı kültürden gelmeyen milletlerin sadece ortak dil olarak gördükleri müzik yoluyla duygu bağı oluşturmuşlardır. Bu özel gecede müziğin birleştirici gücü bizleri bir araya getirdiği için mutluyum." dedi.



Konuşmanın ardından okulun müzik öğretmenleri Merve Yörükoğlu ve Lütfi Matur ile sahneye gelen Akapella Korosu, konservatuar eğitimi almışçasına çalgı aleti kullanmadan polifonik düzeyde 'dağlar dağlar, Üsküdara giderken, Kerimoğlu zeybeği, sevdim sevilmedim'' isimli eserleri başarıyla seslendirdiler. Farklı bir müzik tarzını başarıyla sahneye taşıyan ve dinleyenlerin kulaklarındaki pası silen orkestra, salonu dolduran dinleyicilerden alkış topladı.

Konserde daha sonra perküsyon ekibinin hazırladığı ritim gösterisi sunuldu. Konserin ikinci bölümünde ise bit box gösterisinin arından Gelevera Deresi, Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık, Drama Köprüsü gibi pek çok Türk Halk Müziği eserleri ve sololar seslendirildi.

Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Müzik Topluluğu, Bahar Konseri'nde sergiledikleri performansla salondakilerden tam not alarak konseri başarıyla tamamladı.

(Dl-MB-Y)



11.05.2017 15:17:13 TSI

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