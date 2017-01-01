Yaşlılar Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'ni gezdi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi, kültür-sanat çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi Tarihi Odunpazarı Bölgesinde yer alan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'ne gezi düzenledi. Daktiloları inceleyen yaşlılar, Tayfun Talipoğlu ve Bülent Ecevit'in balmumu heykellerinin bulunduğu odaları gezdi. Daktilolarda yazı yazan yaşlar, Tayfun Talip oğlu ve Bülent Ecevit'in balmumu heykelleri ile fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.
Keyifli bir gün geçiren yaşlılar, kendilerine bu imkanı sağladığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.
(BRK-
11.05.2017 15:17:25 TSI
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