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Televizyon Cumhuriyeti oyununda kahkaha tufanı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun geçtiğimiz hafta prömiyerini gerçekleştirdiği 'Televizyon Cumhuriyeti' aldı tiyatro oyunu, tiyatroseverleri kahkahalara boğdu.

Turgutlu Belediyesi Şehir tiyatrosunun yeni oyunu olan 'Televizyon Cumhuriyeti' Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sahnelendi. Televizyonun insanlar üzerindeki etkisine gönderme yapan oyunda oyuncular televizyondaki yayınları absürd bir şekilde ele alırken, hicivli bir şekilde sahneye koydu. Sahne alan oyuncular Adnan Sungur, Ali Karagözlü, Anıl Paşalı, Dr. Aydın B. Dönmez, Aysel Baylan, Bilge Gürledik, Canan Ünal Barın, Emre Can Uslu, Ezran Bayantemur, Gönül Özkaradayı, Hande Baltacıoğlu, Himmet Çetin, Mustafa Kabak, Muzaffer Berk Halis, Nefise Eblem, Dr. Serpil Karadadas, Süleyman Engin, Şengül Darçın, Şükriye Nur İlkel, Yasin Kızıldurak, Yunus Emre Emik, Zeynep Çetin ve oyunun miniği Damla Karadadaş'ın performansları büyük beğeni toplarken, oyun sonunda salonu dolduran izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tek perdelik komedinin sonunda alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. Oyun 17 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.00'da Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yine tiyatroseverlerle buluşacak.

(SC-Y)



11.05.2017 15:17:28 TSI

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