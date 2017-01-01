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ÇGC'den 'Kent Muhabirliği Eğitimi'



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ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) eğitim projelerine bir yenisi daha ekleniyor. ÇGC üyesi Televizyon ve radyo çalışanlarının mesleki eğitimlerinin sağlanması projesini tamamlayan ÇGC, bu kez de 'Kent Muhabirliği Uygulamalı Eğitim Programı' projesini Çukurova Kalkınma Ajansı'na (ÇKA) sundu.

Bu proje kapsamında ÇGC üyesi kurum ve kuruluşlardaki gazetecilere uygulamalı kent muhabirliği eğitimi verilecek. Projenin detaylarını görüşmek üzere ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile görüşen ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Sait Güleç, Genel Sekreter M. Ömer Üney ve Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Saygıdeğer, Türkiye'de ve Adana'da gazeteciliğin halkın haber alma adına önemli işlev yürüttüğünü vurguladı.

Proje Danışmanı Ahmet Kanbur'un da katıldığı toplantıda ÇGC'ye çeşitli fikirler sunan Dr. Altunsu, başvuruların alındığını, sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

ÇGC, bu projenin sonuçlanmasının ardından yeni bir çalışmaya da imza atacak. Kalkınma Bakanlığı tarafından 11 ilde yürütülen 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında uygulamalı eğitim merkezini Adana'da hayata geçirmeye çalışacak ÇGC, bu programın proje çalışmasına da başladı. ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC'nin üyelerine ve Adana'ya önemli hizmetler sunmaya çalıştığını vurguladı.

(ELF-Y)



11.05.2017 15:18:27 TSI

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