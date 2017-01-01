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Kılıç: "Kayapınar'ı halkımızla birlikte kalkındıracağız"



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, halk ile el ele vererek ilçede güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Kayapınar'da buluşmaya devam ediyor. Başkan Kılıç, Kayapınar Belediyesi önünde ve civarında devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemenin ardından parkta oturan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin Belediye hizmetleri ile ilgili taleplerini dinleyen Başkan Kılıç, daha sonra bir kahveye geçerek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yoğun ilgili gören Başkan Kılıç, halkın belediyeden beklentilerini sordu.



"Halkın hizmetkarıyız"

Başkan Kılıç, halkın hizmetkarı olduğunu belirterek, "Kayapınar halkıyla el ele vererek ilçemizi hep birlikte kalkındıracağız. Belediyecilik hizmetlerinde vatandaşlarımız ne istiyorsa onu hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızla sürekli bir araya gelerek ortak adımlar atıyoruz. Halkımızın görüşüne büyük önem veriyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



11.05.2017 15:18:38 TSI

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