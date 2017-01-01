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Milas 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği başlıyor



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta ilki gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği yarın başlıyor. Renkli etkinliklere ve rekor denemelerine sahne olacak olan festival, 12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Türkiye'de balık üretimi noktasında önemli bir potansiyele sahip olan Milas, 12-18 Mayıs tarihleri arasında 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ve Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milas Ticaret Odası, Su Ürünleri Üreticileri ve Derneklerinin paydaşlığında düzenlenecek olan festival, dolu dolu geçecek.

Yarın başlayacak olan festivalde, program şöyle olacak; Macaristan, Litvanya, Letonya, Kosova, Makedonya, Bulgaristan'dan 36 öğrenci ve 12 öğretmen festivale katılım için Milas'a gelecek. Havalimanında karşılanacak misafirler, ilçedeki öğrencilerin evlerine yerleştirilecek. Milas'taki ortaokulları tarafından hazırlanan fen, matematik ve teknolojik alanındaki eserler sergilenecek ve 'Milas Mucidini Arıyor' sergisi açılacak. Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan 'Çocuk Oyuncakları Sergisi' açılacak. İlk gün etkinlikleri, Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Okulu tarafından hazırlanan engelli öğrenci gösterileriyle son bulacak.

13 Mayıs'ta Havuzbaşı Restoran'da tanışma kahvaltısı ve çocuk oyunları yapılacak. Daha sonra kültür gezisi kapsamında; Gümüşkesen, Çöllüoğlu, Kurşunlu Camii ve Hekatomnos Mezar Anıtı gezilecek. Akşam Amfi Tiyatro'da 6 ülkeden gelen misafirlerin gösterileri ve Halk Eğitimi Merkezi'nin gösterileri sunulacak. 14 Mayıs'ta İncirliin Mağarası gezisi ve çocuk oyunları, Güllük'te balık tutma yarışması ve stant etkinlikleri gerçekleştirilecek. Güllük tekne gazeisi, balık çiftlikleri ve üretim tesisleri gezisi, İasos gezisi ile burada çocuk oyunları oynanacak. Akşam ise Amfi Tiyatroda Halk Eğitim Merkezi gösteri ve konseri olacak. 15 Mayıs'ta Çomakdağ gezisinde temsili düğün gösterisi, çocuk oyunları gösterileri, Türk sanat müziği konseri yapılacak. 16 Mayıs'ta festival kortej yürüyüşü tüm kurumlarla birlikte yapılacak. Festival açılış töreni ve konuşmalar, 5 bin öğrenci ile topaç çevirme rekoru gerçekleştirilecek. Aynı gün stant gezileri, balık firmalarının ve Halk Eğitim Merkezi'nin balık temalı sergileri gezilecek. Su ürünleriyle ilgili yemek şovları ve yarışması düzenlenecek. Kapıkırı gezisi ve akşam yine konser etkinliği olacak. 17 Mayıs'ta Atapark'ta kurulan stantlar gösterime açık olacak. 3 bin 300 öğrenciyle şehir stadyumunda, en büyük balık figürü oluşturma alanında Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak. Halk Eğitimi Merkezi'nde bakanlık, Ege Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden gelecek olan akademisyenlerin katılımı ile Milas'tan dünyaya balığın yolculuğu konusunda panel yapılacak. Gastronomi uzmanlarından balık köftesi yapımı hakkında bilgi verilecek. Halk Eğitim gösterileri de düzenlenecek. 18 Mayıs günü yani festivalimizin son günü misafir öğrencilerimizi Ankara'ya götürerek burada çeşitli geziler ve çocuk oyunları gösterileri yapılacak.



Festival hazırlıkları kapsamında, festivalin kamuoyuna en iyi şekilde duyurulması adına bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında Milas Milli Eğitim Müdürü ile bir araya gelen basın mensupları, konuyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Festival etkinliklerinin Milas Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli haber sitelerinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla kamuoyuyla paylaşılması yönünde kararların alındığı toplantıda, festivalde görev yapacak olan basın mensuplarının etkinlikleri takip edebilmeleri için araç tahsisi yapılacağı belirtildi.

Festivalin Milas'ın festivali olduğuna ve herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Arslan, ilçenin sahip olduğu değerlerin ve festivalin tanıtılmasına katkı verecek olan basın mensuplarına teşekkür etti.

(DL-MB-Y)



11.05.2017 15:18:20 TSI

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