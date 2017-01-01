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İlköğretim öğrencilerine gezi



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında Atatürk İlkokulu 2A sınıfı öğrencilerine gezi düzenlendi.

Balıkesir Valiliği tarafından yürütülmekte olan BENGİ projesi kapsamında Atatürk İlkokulu 2A sınıfı öğrencilerine Pamukkale ve Kuşadası'na gezi düzenlendi. Velileri ile birlikte unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler Kuşadası'nda tekne turu yaparak ardından tarihi kaleleri gezdiler. Pamukkale'de de travertenlerin eşsiz güzelliğini seyreden öğrenciler, havuzlara da girerek gün boyu eğlendi. Çeşitli müze ve tarihi yerleri de gezen öğrenciler ve velileri BENGİ projesi kapsamında kaynaşma fırsatı buldular.

(TS-



11.05.2017 15:18:40 TSI

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