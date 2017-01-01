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Sarıgöl'de 22 açılış 6 temel atma



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sarıgöl ilçesinde hayata geçirilen 22 hizmetin açılışı ve 6 yatırımın da temel atma törenini gerçekleştirecek. 12 Mayıs 2017 Cuma günü (Yarın) Sarıgöl Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış ve temel atma töreni, saat: 14.45'de başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki hizmet aşkı Sarıgöl'de gerçekleştireceği toplu açılış ve temel atma törenleri ile devam ediyor. Sarıgöl'de gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Gençlik Merkezi, Kapalı Otopark ve Pazaryeri, Alaşehir Caddesi, Yol ve Tretuvar Düzenlemesi, Süleyman Demirel Parkı, Siteler Parkı ve Kafeteryası, Mezbaha, Özpınar, Dadağlı ve Kızılçukur Düğün Salonları, muhtelif caddelerdeki çalışmalar, Sarıgöl Tırazlar Çanakçı Eşme Yolu sıcak asfalt uygulamaları, itfaiye amirliği, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşenmesi, MASKİ Şantiye Deposu, toplu açılışları, temel atmaları ve incelemeleri gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla düzenlenecek Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni, 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 14.45'te Sarıgöl Hükümet Konağı Meydanı'nda başlayacak.



Başkan'dan açılışa davet

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa'ya hizmet aşkı ile dev yatırımlar yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hemşehrilerimizin daha yaşanabilir ve modern bir şehirde hayatlarını sürdürmeleri için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeleri de bir bir vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Sarıgöllü hemşehrilerimiz için 22 hizmetimizin toplu açılışını ve 6'sının da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Sarıgöl'ü modern bir kent haline getirmek için hizmetlerimiz devam edecek. Sarıgöllü hemşerilerimize hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi törenimize bekliyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



11.05.2017 15:23:27 TSI

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