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Şeyh Muhammed El-Hazin Anma etkinlikleri başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:16
Şeyh Muhammed El-Hazin Anma etkinlikleri başladı
Şeyh Muhammed El-Hazin Anma etkinlikleri başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Büyük İslam Alimi Şeyh Muhammed El-Hazin anma etkinlikleri, Dereyamaç (Fersaf) köyündeki camii avlusunda sabah namazıyla başladı. Siirt'in kanaat önderlerinden Şeyh Muinniddin Aydın ve kalabalık vatandaşın katılımıyla düzenlenen program, daha sonra türbe ziyareti ve yemek ikramıyla devam etti.
Ayrıca 12-13 Mayıs tarihleri arasında Siirt Üniversitesi ile Siirt Vakfı iş birliğiyle "Şeyh Muhammed El-Hazin Sempozyumu" düzenlenecek. Çok sayıda akademisyenin katılımıyla düzenlenecek olan sempozyumda, Muhammed Hazin El Fersafi Hazretleri'nin tasavvufi görüşleri ve eserleri anlatılacak.
(MND-MP-Y)

11.05.2017 15:25:19 TSI
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