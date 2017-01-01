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Seydişehir'in kurucusu Seyyid Harun Veli Hazretleri anıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından Seyyid Harun Veli Hazretleri konulu panel düzenlendi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen Seyyid Harun Veli Hazretleri ve devri konulu panele Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. Haşim Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Selçuk Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen konuşmacı olarak katıldı. Seydişehir'in kurucusu olan Seyyid Harun Veli Hazretlerini anmak ve anlamanın önemli olduğunu kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir, Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında önemli bir merkeze yerleşmiş konumda. Anadolu'ya Horasan'dan özellikle Ahmet Yesevi Hazretlerinin müritlerinden gelmiş olan erenler, gelip örnek hayat yaşamak suretiyle, Müslümanca bir yaşamı göstermek suretiyle o bölgenin insanını İslama yönlendirmiş, tebliğini hal ve davranışları ile yapmış Anadolu hızlı bir şekilde Müslümanlaşmış" dedi. Konya'da Mevlana Hazretleri, Sadreddini Konevi Hazretleri, Seydişehir'de ise Seyyid Harun Veli Hazretlerin Horasan'dan geldiğini kaydeden Başkan Tutal, "Horasan erenlerinden Seyyid Harun Hazretleri, çevresiyle bu bölgeye gelmiş, Seydişehir'i kurmuş. Seydişehir'e Müslümanca bir yaşamı hal ve davranışlarıyla göstermiş bu bölgede bir yerleşke oluşturmuştur. Bundan dolayı Seydişehir'in kuruluşu bu açıdan önemlidir. Bundan dolayı şehrin kıymetini bilmek gerekir" diye konuştu.

Kaymakam Aydın Erdoğan da, katılımcıların şehrin kurucusu Seyyid Harun Veli Hazretlerini anlatacaklarını, bu nedenle düzenlenen programı önemsediklerini belirtti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin'in selamını ileterek konuşmasına başlayan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, "Şehirler mirasını, değerini ortaya koymak için hazırladığımız bu projede Mustafa hocamızın da isteği ile bugün buradayız. Bu yolda önemli bir sloganımız var, turizm medeniyetin altın anahtarıdır, bu anahtarlardan birisi de Seydişehir'dir" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Haşim Şahin de, Seyyid Harun Veli Hazretlerinin şehir kuran derviş örneklerinin en güzellerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Namaza önem verirdi. Yoksullar fakirler doyurur, gelen giden yolculara yemek dağıtırdı. İyi bir Müslümanda bulunması gereken ne varsa Seyyid Harun Veli Hazretlerinde mevcuttu. Yoğurt ve peynir yapmayı iyi bilirdi. Üç özelliği çok önemli; şehir kurucusu olması, toplumcu yanı ve savaşçı yönü. Osmanlı döneminde Seyyid Harun Tekkesi en kuvvetli en güçlü tekkeydi. Bu özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda medrese kuran önemli bir müderris idi. Faaliyetleri İslamlaşma ve Türkleşme açısından çok önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Taşğın ise, "Büyük veliler bu diyarlara Allah'ın dinini ve emirlerini yaymak için yola çıkmışlardır. Horasan erenleri Allah'ın rızasını gözetmek için yola çıkmışlardır. Yerin altı ve yerin üstü Allah'ı zikreden bir şehirde yaşıyorsunuz. Burası cansızı yürüten bir evliyanın kurduğu bir şehir. Bu halkın böyle bir evliyaya saygı duyması gerekiyor" diye konuştu.

Program sonunda konuşmacılar panele katılanların sorularını cevapladı. Programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük ve davetliler katıldı.

(İB-FM-Y)



11.05.2017 15:26:56 TSI

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