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Gölmarmaralı Çocuklar Anneler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, anneleriyle güzel bir zaman geçirirken onların mutlu olmasını da sağladı.

Kültürel ve sosyal anlamda etkinliklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri önemli günleri de unutmuyor. Bu kapsamda Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, söyledikleri şarkılar ile annelerini duygulandırdı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, annelerine kendi yaptıkları çeşitli hediyeler sundular. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde eğitim gören minik öğrenciler anneleri ile piknik yaptılar. Öğrencilerin anneleri böylesine güzel bir etkinliğe imza atan Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Reyhan Balaban ve öğretmenlerine teşekkür etti.

(SC-Y)



11.05.2017 15:27:20 TSI

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