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ETÜ Kariyer haftasında, işverenin mühendisten beklentileri anlatıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından, mezun olacak öğrencilere iş bulma konusunda işverenlerin mühendislerden beklentileri konulu "İşveren-Mühendis" arasındaki ilişkiyi içeren seminer düzenlendi.

Öğretim görevlileri ve Eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, ETÜ kampüs alanında gerçekleştirildi. Her şeyin kitaplarda yazmadığını, sektörden insanlarla görüşerek, iş hayatına adım atma aşamasında bu seminerler sayesinde öğrencilerin kendilerine rota çizebileceği ifade edildi.

İşveren mühendis arasındaki ilişkiyi içeren semineri ise, Ergaz &Bluepet adına İmalat Sorumlusu Makine Mühendisi Metehan Cenker verdi.

Cenker, "Ergaz&Bluepet olarak Erzurum Teknik Üniversitesi KARPAM günleri kapsamında öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirket olarak bizlerde gereken katkıyı sağlayarak bu tür organizasyonları sürekli destekleyip aktif olarak yer alıyoruz. Bugünde mühendis adayı arkadaşlarımızla iş hayatı öncesi "İşveren- Mühendis" arasındaki ilişkileri içeren bir seminerle bir araya geldik. KARPAM yetkililerine göstermiş olduğu alakadan dolayı teşekkür eder, organizasyonun başarılı geçmesini diliyoruz" dedi.

(DA-AA-Y)



11.05.2017 15:28:18 TSI

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