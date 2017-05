YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelliler aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi

SAKARYA (İHA) - Engelliler haftası vesilesiyle gerçekleşen piknikte engelliler aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasından kutlanan 'Engelliler Haftası' vesilesiyle Engelliler Birlik Federasyonu bir etkinlik düzenledi. Poyrazlar Gölü kenarından gerçekleşen etkinlikte 650 engelli birey doyasıya eğlendi. Günün anlam ve önemine binaen gerçekleşen etkinlikte engelliler balon uçurduktan sonra çalınan müziklerle horon, kasap ve çeşitli oyunları oynadı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger , "Değerli yönetim kurulu üyelerim ile birlikte bu güzel organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Özel Eğitim gören öğrencilerimiz bizim misafirlerimiz bugün. Hepimiz burada coşkulu bir gün yaşıyoruz. Çok mutluyuz onların katılımlarından dolayı" dedi.



"Engellerimizi kaldıralım istiyoruz"

Bugün yapılan etkinlikte dünyaya bir mesaj verdiklerini belirten Başkan Dülger, "10-16 Mayıs Engelliler haftası nedeniyle düzenlemiş olduğumuz yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonumuza 650 Özel Eğitim gören öğrencimiz ve yaklaşık 350 kadarda velilerinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon. Bugün balonlarımızı havaya uçurduk, bir mesaj verdik dünyaya. Engellerimizi kaldıralım istiyoruz, bizler hayatı yaşamayı seviyoruz. Bugün burada halaylar çekerek, oyunlar oynayarak güzel bir gün geçiriyoruz. Engelli çocuklarımızın, hayata bakış açılarının umut dolu olmasını istiyoruz. Onların hayata güler yüzle bakabilmelerini istiyoruz. Bizlerde onlara sevgi ile dokunarak böyle bir organizasyon hazırladık. İstiyorum ki herkes bugün çok eğlensin, hayatlarındaki engelleri unutsunlar ve bir daha bu engelleri hayatları boyunca yaşamasınlar. Bir yandan balonlarımızı uçurduk, bir yandan da düdüklerimizi öttürdük. Bu düdüklerimizi sesiyle dünyaya verdiğimiz mesajda; 'bizim sesimizi duyundu, biz bu hayatta varız, biz bu hayatın içinde yaşıyoruz. Aynı zamanda bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, önümüzdeki Pazar günü olan anneler gününü de kutluyoruz. Çünkü bu özel eğitim alan çocuklarımızın anneleri çok değerli insanlar, çok zor bir hayat mücadelesi veriyorlar. Biz onların her daim yanlarında ve destekçisiyiz" şeklinde konuştu.

