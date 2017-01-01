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TTSO Başkanı Arat gündemi değerlendirdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:19
TTSO Başkanı Arat gündemi değerlendirdi
TTSO Başkanı Arat gündemi değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Ahmet mevcut piste bir uçak arayışından ziyade, tüm uçakların iniş yapabileceği bir havalimanına sahip olmanın çok daha önemli olduğunu söyledi.
TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat, makamında düzenlediği basın toplantısında kentin imarına yönelik belediyeyle birlikte yaptıkları çalışmalar, yeni yapılan otelle birlikte şehrin turizm altyapısına sağlanan katkı ve yeni havalimanıyla ilgili basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Yeni yapılan otel için en büyük katkının kişisel ilişkilerini kullanarak bu işi başlatan Tokat Valisi Cevdet olduğunu dile getiren Başkan Arat, aynı şekilde siyasi ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için çaba harcayan başta Tokat Milletvekili Zeyid Aslan olmak üzere Tokat Milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer'in katkılarının çok değerli olduğuna dikkat çekti.
Göreve geldikleri günden buyana şehrin lokomotif sektörü olan inşaat sektörüyle alakalı karar alıcıları bir araya getirdiklerini dikkat çeken Başkan Arat, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eoğlu ile bu çalışmaları bir adım öteye götürdüklerini ve şehrin imar haritasını müteahhitler ve inşaatçıların da içerisinde bulunduğu bir komisyon vasıtasıyla masaya yatırdıklarını belirterek,"Öncelikli olarak Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu ile ikili istişareler gerçekleştirdik. Sonrasında Odamızda inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm arkadaşlarımızı bir araya getirerek belki de Tokat tarihinin en büyük imar toplantılarından birini gerçekleştirdik. En son olarak da kurulan 12 kişilik teknik ekiple çalışmalar günümüzdeki halini aldı. İmarın önünün açılmasında büyük önem arz eden bu çalışmada en büyük pay Başkan Eroğlu'ya ait. Zira kentsel dönüşüme açtığı bölgelerde başlayan çalışma, sektörün nefes almasını sağladı" dedi.
"Tokat seyahat etmeyi seven bir il"
Kendisi de otobüs işletmesi sahibi olan Başkan Arat, Tokatlının seyahat etmeyi seven bir yapıya sahip olduğunu, en az şehrin mevcut nüfusu olan 600 bin kişi kadar İstanbul'da da Tokatlıların yaşadığına vurgu yaptı. Hava ulaşımının Tokat için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Arat, uçuşların durduğu havalimanına inecek uçak aramaktan ziyade, tüm uçakların iniş yapabileceği bir havalimanına sahip olmanın çok daha elzem olduğunu söyledi.
Oda seçimleriyle ilgili bilgi veren Başkan Arat, 3'üncü ve son kez olarak mevcut ekibiyle birlikte yeniden seçime gireceklerini söyledi. 1996'dan beri Tokat TSO'da çeşitli görevlerde yer aldığını belirten Arat, seçim çalışmalarına başlamak için henüz erken olduğuna dikkat çekerek, önceliklerinin devam eden projelerin koordinesi ve tamamlanması olduğunu dile getirdi.
(UY-Y-)

11.05.2017 15:28:28 TSI
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