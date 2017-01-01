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Sporda Yetenek 10'la gelecek



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Balıkesir Merkez ve 20 İlçesinde uygulanmaya başlayan "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi protokolü imzalandı.

Ayvalık'ta dezavantajlı bölgelerde bulunan ilk ve ortaokullarda okuyan risk grubu öğrencilerini kapsayan proje ile tekvando, jimnastik, yelken, dart, voleybol, basketbol, futbol, bocce, wushu ve sağlıklı yaşam ve egzersiz çalışmaları ile öğrencilerin spora kazandırılmasının amaçlandığı öğrenildi.

15 ay sürecek olan proje ile Ayvalık'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ali Çetinkaya İlkokulunda eğitim gören 7-13 yaş arası kız-erkek öğrencilerin sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesi arttırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi, eğitim kademelerinde spor eğitiminin içerik ve uygulama olarak geliştirilmesi, sporda değerleri, centilmenliği, fair play ruhunu kazanmaları ve çeşitli spor branşlarında faaliyetlere, kurslara katılarak yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan okulun bahçesinde gerçekleşen protokol imzala töreninde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, proje için okula 2 adet masa tenisi masası, Ayvalık Belediyesi tarafından basketbol ve futbol toplarının yanı sıra 100 adet eşofman armağan edileceği öğrenildi.

(SS-



11.05.2017 15:29:06 TSI

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