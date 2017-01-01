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Kupa sevincini Başkan Çerçi'yle paylaştılar



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MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig'i şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig (BAL)'e yükselen Yunusemre Belediyespor'da Kulüp Başkanı Arif Alkan yönetimiyle birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek şampiyonluk kupasını takdim etti.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Belediyespor Başkanı Alkan, Başkan Çerçi'nin şehir dışı programı dolayısıyla kupa törenine katılamadığını belirtirken kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Alkan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada takımı iyi yerlere getirmek amacıyla yönetimiyle beraber çalıştıklarını vurgulayarak, "Takımımız bu sezon şampiyon oldu ve geçen hafta kupa töreni düzenledik. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, şehir dışı programı dolayısıyla törenimize katılamamıştı. Biz de kupamızı başkanımıza getirdik. Başarı basamaklarını teker teker çıkıyoruz. Futbol altyapı takımlarımızdan 3 tanesi Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Yunusemre Belediyespor'u en iyi yerlerde temsil etmek için yönetimimizle beraber var gücümüz ile gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Altyapıda ne kadar çocuğu ulaşırsak o kadar başarılıyız"

Yunusemre Belediyespor Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise önümüzdeki sezon BAL'da mücadele edecek takıma başarılar diledi. Belediye olarak gençleri spora yönlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çerçi şunları söyledi: "Yunusemre Belediyespor olarak birçok branşta yaklaşık 1800 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Altyapıda ne kadar çocuğa ulaşırsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz o bakımdan gençlerimizi önemsiyoruz. Ben başarılarından dolayı kulüp yöneticilerimizi ve futbolcularımızı kutluyor; başarılarının devamını diliyorum"

(SC-Y)



11.05.2017 15:29:12 TSI

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