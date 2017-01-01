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Tokat'ta çocukların korunmasına yönelik uygulama



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 ekip ve 32 personelin katılımı ile çocukların korunmasına yönelik olarak uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Çocukların korunmasına yönelik denetim" kapsamında Tokat'ta da okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş, çocuk, narkotik, terör ve trafik şube görevlilerinden oluşan ekip, okul çevresindeki parklar, metruk binalarda arama yaptı. Polisler, okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yaparak öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği narkotik dedektör köpeği 'Dino' metruk binalarda arama çalışmasına katıldı. Okulların güvenliği ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

(Nİ-UY-Y)



11.05.2017 15:29:28 TSI

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